Stand: 30.01.2025 09:22 Uhr Schenefeld: Mutmaßliche Geldautomatensprenger vor Gericht

Vor dem Jugendgericht in Schenefeld (Kreis Pinneberg) beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Geldautomatensprenger. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden 19-Jährigen im Einkaufszentrum in Schenefeld Ende April vergangenen Jahres zwei Geldautomaten gesprengt haben. Zum Bargeld führte sie das allerdings nicht. Denn die Tresore in den Automaten blieben trotz Explosion verschlossen. Im Einkaufszentrum entstand allerdings ein Trümmerfeld - der Sachschaden soll laut Staatsanwaltschaft bei mehr als einer Million Euro liegen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg