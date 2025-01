Stand: 31.01.2025 11:55 Uhr Sanierung der Wedeler Steinberghalle beschlossen

In Wedel (Kreis Pinneberg) hat die Ratsversammlung am Donnerstagabend final der umfangreichen Sanierung der Steinberghalle zugestimmt. Das hat der Vorsitzende Julian Fresch (CDU) auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. In der Sporthalle trainieren unter anderem die Basketballer des SC Rist Wedel. Sie tragen dort auch ihre Heimspiele in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B aus, der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland. Die Halle soll nun in zwei Bauabschnitten saniert werden. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 4,7 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg