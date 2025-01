Stand: 28.01.2025 09:05 Uhr Sanierung der Schule Johanneum zu Lübeck steht an

Das Johanneum zu Lübeck wird ab Ende dieses Jahres umfassend saniert und modernisiert. Die Hansestadt will das unter Denkmalschutz stehende Gymnasium an moderne pädagogische Anforderungen anpassen, heißt es von der Stadt. Die Arbeiten sollen schrittweise bis 2031 abgeschlossen sein. Während der Umbauten wird der Schulbetrieb an einer Ausweichschule fortgesetzt. Grundlage der Planung sind Ergebnisse der Ideenwerkstatt "Johanneum neu denken", bei der Schüler und Lehrkräfte ihre Ideen eingebracht haben. Ziel ist es, einen zukunftsfähigen Schulstandort mit moderner Infrastruktur und mehr Gemeinschaftsflächen zu schaffen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Schule