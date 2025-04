Stand: 02.04.2025 15:47 Uhr Reizgas in Lauenburger Schule versprüht - Polizei ermittelt

In der Albinus-Gemeinschaftsschule in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Mittwoch einen Großeinsatz der Rettungskräfte gegeben. Ausgelöst wurde er offenbar durch Reizgas, das in einem Schulflur versprüht wurde, teilte die Polizei mit. 18 Schülerinnen und Schüler klagten demnach über Augen- und Atemwegsreizungen und Übelkeit. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine Dose mit einem bisher noch unbekannten gasförmigen Stoff wurde von der Polizei sichergestellt. Aktuell ermittelt sie gegen zwei 15-jährige Schülerinnen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg