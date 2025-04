Stand: 02.04.2025 16:02 Uhr Einbrüche in OH und Stormarn: Tatverdächtige festgenommen

Nach einer Reihe von Einbrüchen in Ostholstein und Stormarn konnten zwei Tatverdächtige auf frischer Tat in Seeretz festgenommen werden. Die Männer im Alter von 39 und 46 Jahren sollen unter anderem in eine Bäckerei in Malente sowie eine weitere in Ratekau eingebrochen sein. In Malente wurde ein geringer vierstelliger Bargeldbetrag erbeutet. Zudem sollen sie versucht haben, in eine Apotheke in Seeretz einzudringen. Dort haben Zivilbeamte der Polizei sie Ende März festgenommen.

Auch im Kreis Stormarn sollen die Männer aktiv gewesen sein. So wird ihnen ein Einbruch in eine Lagerhalle in Reinfeld mit einem Diebesgut im Wert von über 30.000 Euro vorgeworfen. Zudem sollen sie versucht haben, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. In Bad Oldesloe wird ihnen ein Einbruch in ein Reformhaus sowie ein Wohnungseinbruch zur Last gelegt. Ein Richter erließ Haftbefehle gegen die Beschuldigten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Kreis Stormarn