Stand: 03.04.2025 07:30 Uhr Bahnverkehr zwischen Lübeck und Hamburg rollt wieder

Bahnpendlerinnen und Pendler zwischen Lübeck und Hamburg haben sich am Mittwoch stundenlang in Geduld üben müssen. Eine defekte Oberleitung sorgte laut Bahn seit Mittwochnachmittag für Probleme. Deshalb gab es im Bahnverkehr zwischen den Hansestädten bis zum frühen Donnerstagmorgen noch Einschränkungen. Ein Gleis auf der Strecke konnte bereits am Abend wieder freigegeben werden. Ausgelöst wurden die Probleme, nachdem ein Zug eine Oberleitung zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Wandsbek beschädigt hatte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Bahnverkehr