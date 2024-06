Stand: 27.06.2024 16:36 Uhr SV Henstedt-Ulzburg spielt im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin

Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) treffen im DFB-Pokal in der ersten Runde Mitte August auf das Team von Viktoria Berlin. Die Viktoria spielt wie Henstedt-Ulzburg in der dritten Liga, aber in einer anderen Staffel. Sollte sich Henstedt-Ulzburg in der ersten Runde durchsetzen, könnten sie auf ganz große Mannschaften wie Bayern München oder den VfL Wolfsburg treffen. Die Mannschaften aus der ersten Bundesliga greifen nämlich erst in der 2. Runde vom DFB-Pokal ein.

