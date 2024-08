Stand: 07.08.2024 08:53 Uhr SPD fordert mehr Geld für sozialen Wohnungsbau

In diesem Jahr ist in Schleswig-Holstein der Bau von rund 1.900 Sozialwohnungen mit 400 Millionen Euro gefördert worden. Das teilte das Innenministerium mit.

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist das zu wenig, sie fordert ein Sofortprogramm für bezahlbares Wohnen. Das Land soll nach den Wünschen der SPD bis zum Jahr 2027 die Fördermittel erhöhen, so SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli. Der Bund habe die Mittel für die soziale Wohnraumförderung verstetigt, jetzt müsse das Land seinen Teil beitragen. Mit dem Haushaltsentwurf könne man das im Herbst untermauern, das Signal an Investoren könnte man jetzt schon senden. Laut Innenministerium wird es im kommenden Jahr mindestens 280 Millionen Euro von Bund und Land zusammen geben. Wie es in den folgenden Jahren weitergeht, stehe noch nicht fest.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik