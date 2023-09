Mutmaßlicher Terroristen-Anführer in Kiel verhaftet Stand: 07.09.2023 16:04 Uhr Am Mittwoch hat die Bundesanwaltschaft in Kiel einen Terrorverdächtigen festnehmen lassen. Bei dem Mann handelt es sich um ein mutmaßliches Mitglied der syrischen Terror-Organisation "Liwa Jund al-Rahman".

Der syrische Staatsangehörige wurde seit August mit einem Haftbefehl des Bundesgerichtshofs gesucht. Die Terror-Organisation "Liwa Jund al-Rahman", zu der der Mann laut der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gehören soll, untersteht seit 2014 dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) und hat das Ziel, die Regierung in Syrien zu stürzen. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein und die Bundespolizei nahmen den Mann am Mittwoch in Kiel fest.

Terror-Organisation soll 60 Menschen getötet haben

Der Mann steht unter Verdacht, die Gruppe gegründet und angeführt haben. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Im Juni 2013 soll die bewaffnete Gruppe zusammen mit anderen Gruppierungen ein Dorf im Osten von Syrien überfallen und bis zu 60 Schiiten getötet haben. Das Dorf wurde damals geplündert und in Brand gesteckt. Ein Jahr später soll der Verdächtige der Dschihadistenmiliz IS beigetreten sein und seine Gruppe dessen Kommando unterstellt haben.

Zweiter Terrorverdächtiger in München

Ein weiterer Terrorverdächtiger wurde am Mittwoch in München verhaftet. Er soll den Angaben zufolge zur selben Organisation gehören und eine leitende Rolle mit Befehlsgewalt darin gespielt haben. Nach der Festnahme wurden auch die Wohnungen der beiden durchsucht. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.09.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus Kiel