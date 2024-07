Stand: 08.07.2024 14:57 Uhr Raubüberfall in Schleswig: Polizei sucht Zeugen

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sucht die Polizei nach einem Raubüberfall auf einen 71-jährigen Mann nach möglichen Zeugen. Laut Polizei kam es bereits am am Sonntag (30 Juni) in der Schleswiger Friedrichstraße zu dem Überfall. Nach Polizeiangaben rissen zwei unbekannte Täter den Senior, der mit einem Rollator unterwegs war, zu Boden. Anschließend flüchteten sie mit mehreren Gegenständen aus dem Korb des Rollators. Gesucht werden mögliche Zeugen, aber auch ein Mann, der dem Geschädigten nach der Tat wieder aufgeholfen und ihn anschließend begleitet hatte.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 16:30 Uhr