Stand: 28.06.2024 09:06 Uhr Ratsleute aus Neumünster offenbar bei Neonazi-Treffen in Eschede

An einer sogenannten Sonnenwendfeier von Neonazis im niedersächsischen Eschede sollen vor einer Woche auch zwei Ratsleute aus Neumünster dabei gewesen sein. Wie die Kieler Nachrichten berichten, geht es um die beiden Ratsleute Mark Proch und Karin Mundt von der rechtsextremen Partei "Die Heimat". An dem Treffen in Eschede nahmen laut Polizei 50 Menschen teil. Anschließend veröffentlichte das Netzwerk "Recherche Nord" Fotos von der Veranstaltung, die in ihrer Symbolik an die NS-Zeit erinnerten.

Auf einem der "Recherche-Nord"-Bilder ist Mark Proch zusehen, der mit seiner Fackel das Feuer entzündet. Das Feuer wurde in einem großen Holzgestell entzündet, das die Form einer Rune hatte. Laut KN soll es scharfe Kritik aus anderen Ratsfraktionen in Neumünster gegeben haben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 08:30 Uhr