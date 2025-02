Vandalismus in Kappeln: Unbekannte hinterlassen Spur der Verwüstung Stand: 06.02.2025 11:09 Uhr In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in Kappeln randaliert. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Laut Polizei haben bisher unbekannte Randalierer in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) öffentliche Gebäude und Einrichtungen wie Bushaltestellen beschädigt sowie Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten von einer Gruppe begangen worden sind. Wer in der Nacht verdächtige Personen bemerkt hat oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Kappeln melden.

Vandalismus in Kappeln: Fenster und Bushaltestellen zerstört

Wie die Polizei mitteilt, begann der Zerstörungszug der Unbekannten gegen 2 Uhr an der Gemeinschaftsschule in der Hindenburgstraße. Hier wurde ein Container mit Sperrmüll in Brand gesetzt und Fenster an der Sporthalle eingeworfen. Noch während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, wurden am ZOB die Glasscheiben an fünf der Überdachungen von Bushaltestellen zerstört. Die Unbekannten zerstörten dort auch einen Linienbus. Später wurden an einem weiteren Bus auf dem Sandparkplatz in der Ellenberger Straße die Scheiben eingeschlagen. Gegen 2.30 Uhr steckten die Randalierer in der Prinzenstraße eine Mülltonne in Brand. Auch hier musste die Feuerwehr ausrücken.

Polizei bitte um Hinweise

Trotz intensiver Fahndung konnte die Polizei nach eigenen Angaben noch keine Tatverdächtigen ermitteln. Zeugen und Hinweisgeber sollen sich unter der Telefonnummer 04642 965 590 1 melden.

