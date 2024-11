Stand: 28.11.2024 11:11 Uhr RE83: Teilausfälle zwischen Büchen und Lüneburg

Auf der Bahnstrecke RE83 zwischen Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Lüneburg kommt es ab Freitag zu Einschränkungen. Laut Bahnbetreiber Erixx Holstein wird der Zugverkehr wegen Brückenarbeiten von Freitag, 6 Uhr, bis Montagfrüh, 6 Uhr, sowie erneut vom 6. bis 9. Dezember eingestellt. Ersatzbusse fahren die Haltestellen in Lüneburg, Echem, Lauenburg und Büchen an. In Lauenburg starten die Busse wegen Straßenbauarbeiten nicht am Bahnhof, sondern am ZOB.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg Öffentlicher Nahverkehr