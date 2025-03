Stand: 13.03.2025 13:28 Uhr Prozessstart nach tödlichem Lkw-Unfall bei Bornhöved

Mit einem tödlichen Verkehrsunfall beschäftigen sich seit Donnerstag die Richter am Amtsgericht Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Angeklagt ist ein 35-jähriger Mann, der im Juni 2024 mit seinem Lkw einer Frau die Vorfahrt genommen haben soll. Der Angeklagte wollte an der Anschlussstelle Bornhöved von der A21 abfahren, um dann nach links auf die B430 abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang soll es zu dem tödlichen Unfall gekommen sein. Die Frau ist frontal mit dem Lkw zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann jetzt fahrlässige Tötung vor.

