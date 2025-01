Stand: 08.01.2025 09:07 Uhr Prozessauftakt in Kiel wegen versuchten Mordes

Vor dem Landgericht Kiel beginnt am Mittwoch (8.1.) der Prozess gegen eine 30-Jährige. Ihr wird vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Kiel mit einem Butterflymesser auf ihren schlafenden Ex-Freund eingestochen zu haben. Dieser soll durch den Angriff aufgewacht sein und sich gewehrt haben. Insgesamt erlitt der Mann 18 Stich- und Schnittverletzungen, mindestens eine davon in der Brust. Nach Angaben des Landgerichtes leidet die Angeklagte unter einer psychischen Erkrankung. Ein Urteil wird nicht für Mittwoch erwartet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel