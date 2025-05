Stand: 16.05.2025 08:21 Uhr Gottorfer Landmarkt feiert seine 24. Auflage

Am Sonntag (18.5.) findet in Schleswig (Kreis Schleswig-Flenbsurg) der 24. Gottorfer Landmarkt rund ums Schloss statt. In diesem Jahr präsentieren dort von 10 bis 18 Uhr mehr als 120 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte und Projekte. Im Fokus stehen nachhaltiges Leben, Genuss und Entspannung. Ein Innovationsforum bietet Informationen zu Energiefragen und den Themen Bauen, Wohnen und Mobilität.

Besucherinnen und Besucher können sich außerdem unter anderem über Kleidung aus Naturstoffen und Naturkosmetik aus Algen informieren, vegane Laugen-Hot-Dogs und Biobratwurst probieren, eine Schafschur erleben und die Arbeit von Hütehunden kennenlernen. Für Kinder ist ein Mitmachdorf geplant. Der Eintritt kostet sieben Euro und ermöglicht ebenfalls den Besuch der Museen auf Schloss Gottorf. Für die Anreise mit dem Auto steht ein "Park and Ride"-Parkplatz am Marktkauf zur Verfügung, von dem aus ein kostenloser Shuttle-Service zum Veranstaltungsgelände und zurück angeboten wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Kreis Schleswig-Flensburg