Stand: 21.03.2019 19:59 Uhr

Prien verspricht 150 zusätzliche Lehrerstellen

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Vom kommenden Schuljahr an sollen in Schleswig-Holstein etwa 150 Lehrer mehr an den rund 800 Schulen unterrichten. Entsprechend viele neue Stellen hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) angekündigt. Damit soll die Lehreranzahl im Land auf 23.300 steigen. Das seien 1.500 mehr als die ursprüngliche Haushaltsplanung der Vorgängerregierung hergab, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Nach Einschätzung der Bildungsministerin erreicht das Land damit fast überall eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung.

Ministerin kündigt mehr Lehrerstellen an NDR 1 Welle Nord - 21.03.2019 18:00 Uhr Autor/in: Bieler, Kevin Schleswig-Holsteins Schulen können ab kommendem Schuljahr mit rund 150 zusätzlichen Lehrerstellen rechnen. Das hat Bildungsministerin Karin Prien angekündigt. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

GEW: Viele Stellen bleiben unbesetzt

Skeptisch zeigte sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Man jubelt mehr, als die Realität hergibt", sagte GEW-Sprecher Bernd Schauer. Denn nach seiner Ansicht bleiben vermutlich auch im kommenden Schuljahr viele Stellen unbesetzt. Grund sei der Mangel an Lehrern in den Fächern Naturwissenschaften, Musik, Wirtschaftspolitik und Englisch. Außerdem seien die angekündigten Stellen nicht ausreichend, um Unterrichtsausfälle durch Krankheit, Klassenfahrten oder Fortbildungen zu vermeiden.

Der Philologenverband begrüßte die von Prien angekündigten neuen Lehrerstellen. Trotzdem müsse sich das Land mehr bemühen, vor allem in dünn besiedelten Regionen Lehrer einzustellen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2019 | 18:00 Uhr