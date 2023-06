Weil: Noch keine Einigung mit dem Bund bei Flüchtlingspolitik

Stand: 15.06.2023 21:10 Uhr

Das Gespräch der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin am Donnerstag war nach Aussage von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ein "konzentriertes Arbeitstreffen" - konkrete Ergebnisse wurden aber kaum erzielt. Das gilt auch für die Finanzierung der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten in Städten und Gemeinden.