Polizeidirektion in Eutin zählt bundesweit zur Spitzenklasse

Um mehr Fachkräfte zu gewinnen, soll die Polizei-Ausbildung in Schleswig-Holstein attraktiver werden. Dazu wurde jetzt die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin (Kreis Ostholstein) weiter ausgebaut. Am Donnerstag sind eine neue Mensa sowie drei neue Wohngebäude eröffnet worden.

Die neue Mensa bietet Platz für die Verpflegung von bis zu 1.200 Polizistinnen und Polizisten. Das Wirtschaftsgebäude enthält eine Großküche und einen Speisesaal mit 300 Sitzplätzen, sowie eine Cafeteria mit weiteren 70 Sitzplätzen. Dazu wurde ein Besprechungsraum eingerichtet. In den neuen Unterkunftsgebäuden befinden sich 228 Zimmer, die Platz für insgesamt 450 Personen bieten. Mit diesen Neubauten zählt Schleswig-Holstein laut dem Innenministerium bundesweit zur Spitzenklasse.

