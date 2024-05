Stand: 14.05.2024 10:44 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Geesthacht

Nachdem in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei Menschen schwer verletzt wurden, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Kurz vor Mitternacht am vergangenen Freitag trafen sich laut Polizei zufällig mehrere Männer in der Norderstraße und gerieten in Streit. Bei der Auseinandersetzung wurde nach Angaben der Lübecker Staatsanwaltschaft auch ein messerähnlicher Gegenstand benutzt. Zwei der Beteiligten - 36 und 27 Jahre alt - wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten fliehen. Einer wurde als mittelgroß beschrieben, mit dunklen Augen, dunkler Bekleidung und einer dunklen Mütze. Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Ratzeburg melden.

