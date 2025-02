Stand: 17.02.2025 15:49 Uhr Polizei ermittelt nach schwerem Autounfall in Wrist

Die Polizei im Kreis Steinburg ermittelt nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonnabend in Wrist. Laut einem Polizeisprecher hatte ein Pkw-Fahrer auf der B206 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 20-jährige Autofahrer war am Ortseingang von Wrist vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf und überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der schwer verletzte Fahrer und sein leicht verletzter Beifahrer kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 20-Jährigen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg