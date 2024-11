Stand: 08.11.2024 08:36 Uhr Kriminalpolizei ermittelt nach Bränden in Lübeck

Nach zwei Bränden im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr kurz hintereinander zu zwei unterschiedlichen Bränden gerufen. Zuerst war gegen 2 Uhr ein Möbelstück auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten, direkt danach qualmte es aus einem nahegelegenen Altpapiercontainer. Laut Polizei werde geprüft, inwiefern die beiden Brände miteinander in Zusammenhang stehen, Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck