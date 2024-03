Grüne Schwaden - So farbenfroh und strahlend wie Menschen Stand: 19.03.2024 10:45 Uhr Nordlichter sind ein faszinierendes Naturphänomen. Besonders auf der Nordhalbkugel sind die tanzenden Lichter in Weiß, Grün oder Violett bei wolkenlosem Himmel zu sehen. Nordlichter treten inzwischen auch in Deutschland auf.

von Andreas Lüdtke

"Aurora Borealis": Diese fachliche Bezeichnung habe ich vorher noch nie gehört. Aber letzten Herbst gesehen. Ich spreche vom Polarlicht. Wir waren mit der Familie im Urlaub auf Island. Und am vorletzten Abend hatten wir eine Unterkunft, die sich sowohl von Verkehrsanbindung, Komfort und Ausflugszielen in der Nähe von den bisherigen Hotels deutlich unterschied. Und nicht positiv. Am Ende einer 17 Kilometer langen Schotter-Straße lag diese umgebaute Schule irgendwo im Nirgendwo.

"Aurora Borealis" - Fürs menschlich Auge einfach nur weiß

Aber genau diese Abgelegenheit hat uns dann im Laufe der Nacht wunderbare Sicht auf das Polarlicht ermöglicht, weil eben so gut wie keine elektrischen Lichter störten. Solch eine "Aurora Borealis" ist schon ziemlich beeindruckend. Allerdings nicht von Anfang an. Denn für unser menschliches Auge ist das Polarlicht nämlich einfach nur weißlich gewesen. Das machte echt nicht viel her. Und jetzt kommt's: Mit dem Smartphone fotografiert, veränderte sich dieses unscheinbare Weiß in der längeren Belichtungszeit in unterschiedlich intensive Grüntöne. Vor unseren Augen, die gebannt auf das Display starrten. Das war ein Erlebnis.

Grüne Schwaden - Farbenfroh und strahlend wie Menschen

Ich freue mich an den vielen Fotos, die grünliche Schwaden am isländischen Himmel zeigen. Und dann denke ich, dass es mit manchen Menschen ähnlich ist. Die wirken beim ersten Hinsehen möglicherweise eher blass. Und dann, bei genauerem und längerem Beschäftigen, stellen wir fest, wie farbenfroh und strahlend diese Personen sind. Es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit für meinen unterbelichteten Blick. Sozusagen "Erleuchtungszeit". Spricht doch nichts dagegen, sich diese Momente häufiger zu nehmen, oder? Funktioniert übrigens auch außerhalb von Island.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 23.03.2024 | 19:05 Uhr