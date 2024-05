Polarlichter: Extremer Sonnensturm lässt den Himmel leuchten Stand: 13.05.2024 08:35 Uhr Ein Sonnensturm hat am Wochenende für Polarlichter auch über Niedersachsen gesorgt. Astronomen zufolge ist es der erste extreme Sonnensturm seit mehr als 20 Jahren.

Vor allem in der Nacht zu Samstag war das Naturphänomen in vielen Orten Deutschlands mit bloßem Auge zu sehen. Je nördlicher man sei, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, sie zu erblicken, sagte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Freitag. In Online-Netzwerken teilten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer Bilder des spektakulären Naturschauspiels.

Extremer Sonnensturm zuletzt 2003

Ursache für die Polarlichter ist ein extremer Sonnensturm der Stufe 5. Experten der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) zufolge wurde diese höchste Kategorie zuletzt im Oktober 2003 erreicht. Die Ursprungsregion der Sonnenstürme - ein großer Sonnenfleckcluster - sei etwa 16-mal so groß wie der Durchmesser der Erde, so die NOAA-Experten.

Videos 1 Min Polarlichter über Niedersachsen Bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) war das Naturschauspiel besonders gut zu beobachten. (07.03.2024) 1 Min

Sonnensturm kann Technologien beeinträchtigen

Durch den Sonnensturm könnten GPS, Stromnetze, Raumschiffe, Satellitennavigation und andere Technologien beeinträchtigt werden, teilte die NOAA weiter mit. Die Behörden informierten Betreibende von Satelliten und Stromnetzen sowie Fluggesellschaften, um Vorsichtsmaßnahmen für mögliche Störungen zu ergreifen.

