Polarlichter lassen Himmel über MV strahlen Stand: 11.05.2024 09:21 Uhr In der Nacht zum Sonnabend konnten in Mecklenburg-Vorpommer wieder Polarlichter beobachtet werden. Sie sollen auch in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich zu sehen sein.

Polarlichter sind in Mecklenburg-Vorpommern eher selten zu sehen. In der Nacht zum Sonnabend war das Wetterphänomen mal wieder in der Region zu beobachten. Die beste Voraussetzung dafür sind laut Wetterexperte Uwe Ulbrich wenige Wolken. Das wird auch in den kommenden Nächten der Fall sein, da der Himmel vielleicht sogar klar bleiben soll.

Beste Sicht außerhalb von Wohngebieten

Neben Wolkenlosigkeit muss es möglichst freie Sicht in Richtung nördlicher Horizont geben, sagt Uwe Ulbrich. Außerdem sollten keine allzu störenden Lichtquellen vorhanden sein. Daher bestehen größere Chancen, Polarlichter abseits von Wohngebieten zu sehen. Auch der Mond könne als Lichtquelle störend sein. Der Monduntergang erfolgt aktuell zwischen 0:40 Uhr in Penkun und 0:57 in Boltenhagen. Der Effekt des Mondes dürfte aktuell aber auch vor Mitternacht nicht zu störend sein, weil wir noch im ersten Viertel des zunehmenden Mondes sind, die Mondscheibe also "relativ" klein ist, sagt der Wetterexperte.

