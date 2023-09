Polarlichter leuchten über Schleswig-Holstein Stand: 25.09.2023 16:06 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag sind an vielen Orten in Schleswig-Holstein wieder Nordlichter am Himmel zu sehen gewesen. Viele Hobby-Fotografinnen und -Fotografen zog es ans Wasser, um das Leuchten zu fotografieren.

Polarlichter-Fans, die in der Nacht zu Montag unterwegs gewesen sind, wurden mit einem spektakulären Anblick belohnt: Das seltene Wetterphänomen strahlte dieses Mal besonders hell. In mehreren Teilen Deutschlands waren die Lichter zu sehen, so auch in Schleswig-Holstein. Zuletzt zeigte sich das Naturschauspiel am 19. September - und auch weitere Sichtungen sind nicht ausgeschlossen.

Besteht die Chance auf weitere Polarlichter in Schleswig-Holstein?

Die Chance auf die sogenannte Aurora Borealis ist aktuell besonders groß. Sie wird durch Sonnenwindpartikel (Plasma) ausgelöst, die mit hoher Geschwindigkeit auf das Erdmagnetfeld treffen und bei der Ionisierung von Stickstoff oder Sauerstoff Energie in Form von Licht freisetzen (Fluoreszenz). Das passiert am häufigsten im Frühjahr und im Herbst.

Dazu kommt, dass ein Sonnenzyklus Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität hat, so das Institut für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Aktuell nähere sich die Sonne einem Maximum an Aktivität. Wann genau es das nächste Mal soweit sein wird, teilen diverse Warn-Apps und Webseiten mit.

Hier sind die Polarlichter am besten zu sehen

Am besten sichtbar sind die Polarlichter nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dort, wo der Himmel nicht durch Lichtverschmutzung verunreinigt wird, also ganz dunkel ist, wie zum Beispiel über Feldern oder dem Wasser. Wenn das Leuchten hell genug strahlt, ist es aber auch anderswo zu sehen. Je nachdem, ob mehr Stickstoff oder mehr Sauerstoff ionisiert wird, ist laut DWD die Farbe am Himmel eher lila bis blau oder eher grün bis rot. Doch grün sehe das menschliche Auge zuerst.

