Stand: 20.05.2024 15:55 Uhr Pkw-Brand auf B76 zwischen Lübeck und Eutin

Am Nachmittag hat ein brennender Pkw auf der B76 Höhe Röbel zwischen Lübeck und Eutin (Kreis Ostholstein) für Stau gesorgt. Die Bundesstraße dort war in beide Richtung voll gesperrt. Nach Polizeiangaben stand das Auto komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Inzwischen ist die Strecke wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.05.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein