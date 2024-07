Stand: 05.07.2024 16:37 Uhr "Pinkelkurve" schägt aus, wenn Deutschland spielt

Während der Spiele der deutschen Nationalmannschaft schauen auch in Norderstedt (Kreis Segeberg) viele Menschen gebannt auf ihre Fernseher oder Computer. Die Stadtwerke berichten davon, dass sich das auch im Wasserdruck in den Leitungen der Stadt bemerkbar macht. Denn in den Halbzeitpausen nutzen besonders viele Menschen die Toilettenspülungen gleichzeitig. Laut eines Sprechers war der so entstandene Druckunterschied beim Spiel Deutschland gegen Italien im Jahr 2012 sogar so groß, dass ein Wasserrohr gebrochen sei. Vor dem Spiel gegen Spanien seien deshalb nochmal alle Systeme überprüft worden.

