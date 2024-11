Stand: 18.11.2024 10:14 Uhr Phönix Lübeck verliert erneut gegen Blau-Weiß Lohne

Die Regionalliga-Fußballer vom 1. FC Phönix Lübeck bleiben das vierte Heimspiel in Folge ohne Sieg. Gegen Blau-Weiß Lohne aus Niedersachsen mussten sich die Lübecker am Buniamshof mit 1:3 geschlagen geben. In der Tabelle steht Phönix nun vorerst auf Platz 7. Der VfB Lübeck hatte am Wochenende spielfrei, da das Spiel gegen die Zweite Mannschaft des FC St. Pauli aus Sicherheitsgründen verlegt wurde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck