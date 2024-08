Pferdefest des Nordens: Landesweit größtes Breitensportevent Stand: 15.08.2024 16:18 Uhr Am 17. und 18. August findet auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg zum 27. Mal das Pferdefest des Nordens statt. Laut dem Pferdesportverband ist die Breitensport-Veranstaltung landesweit die größte ihrer Art.

von Pia Klaus

Der Pferdesportverband Schleswig-Holstein rechnet mit mehr als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg am Wochenende. Am Sonnabend beginnt dort zum 27. Mal das Pferdefest des Nordens. Laut dem Verband zählt das Event auch bundesweit zu einem der umfangreichsten seiner Art.

Das Programm umfasse alle Facetten des Reitsport, erklärt Miriam Engel-Zinßius vom Pferdesportverband in Schleswig-Holstein. Insgesamt haben sich mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit mehr als 400 Pferden angemeldet. Dabei gibt es Wettbewerbe mit Islandpferden, Western- und Barockreitern, Gespannfahrern und auch Voltigieren steht auf dem Programm.

Highlight: "Working-Equitation"-Wettbewerbe

Neben dem großen Aufmarsch am Sonntagmittag, bei dem sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihren Pferden präsentieren, sind in diesem Jahr die "Working-Equitation"-Wettbewerbe ein besonderes Highlight. Dabei müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Disziplinen starten: Einmal im Dressurreiten und dann noch bei einem sogenannten Trail. Hier geht es um das Absolvieren verschiedener Aufgaben, wie zum Beispiel ein Slalomparkour oder das Öffnen eines Gatters.

"Die "Working-Equitation"-Wettbewerbe sind besonders vielseitig und die Zuschauerinnen und Zuschauer können dabei viele verschiedene Pferdearten beobachten", sagt Mitorganisatorin Miriam Engel-Zinßius. 25 Starterinnen und Starter sind für diese Wettbewerbe angemeldet. Das Interesse sei sehr groß gewesen, sodass es mehr Anmeldungen als Startplätze gegeben habe. Die "Working-Equitation"-Prüfungen finden am Sonnabend ab 08:30 Uhr und 14:00 Uhr, sowie am Sonntag ab 09:30 Uhr statt.

Der Eintritt für das Pferdefest des Nordens ist kostenlos. Auch die Allerkleinsten werden beim Rahmenprogramm berücksichtigt. Maskottchen Pia lädt Kinder zu einer Schnitzeljagd ein. Zum Abschluss der Veranstaltung finden am Sonntagnachmittag die kostümierten Geschicklichkeitswettberwerbe statt.

