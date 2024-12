Stand: 27.12.2024 09:06 Uhr Pfahlbauten in St. Peter-Ording ziehen um

Jedes Jahr gehen am Ordinger Strand (Kreis Nordfriesland) acht Meter Strand verloren. Das hat Auswirkungen auf die Pfahlbauten dort, zum Beispiel die Strandbar 54 Grad. Sie muss umziehen, denn der alte Pfahlbau steht auch bei Ebbe permanent im Wasser. Die Arbeiten am Neubau 250 Meter weiter landeinwärts sind weit fortgeschritten, der Innenausbau in vollen Gange.

Auch weitere Pfahlbauten sind betroffen, sagt Katharina Schirmbeck, Leiterin der Tourismuszentrale: "Wir sind permanent dabei an den Pfahlbauten einzelne Pfähle zu erneuern. Bei dem Restaurant Salt and Silver in Böhl mussten wir den Steg erhöhen, weil der Wasserstand in den Prielen zu hoch wurde." Aktuell planen die Betreiber der Silbermöwe - ebenfalls am Ordinger Strand, ihren Pfahlbau weiter weg von der Wasserkante neu zu bauen. Die Baugenehmigung ist aber noch nicht erteilt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Nordseeküste Schleswig-Holstein