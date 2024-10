Stand: 23.10.2024 17:09 Uhr Pansdorf: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

In der Nacht zu Mittwoch sind in Pansdorf (Kreis Ostholstein) Diebe in das Feuerwehrgerätehaus eingebrochen. Sie haben Rettungsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen, die im Notfall Leben retten sollen. Die Tatverdächtigen hätten sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster verschafft, sagte Polizeisprecher Ulli Gerlach. "Die Diebe entwendeten dabei nicht nur Rettungsgeräte, sondern auch einen Tresor und Bargeld aus dem Feuerwehrgerätehaus." Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

