Stand: 29.03.2024 12:21 Uhr Ostermarsch in Jagel

Mit Kundgebungen in mehreren Städten haben die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung begonnen. Bis zum Ostermontag sind bundesweit in mehr als 100 Orten Demonstrationen, Mahnwachen und Fahrradtouren geplant. Das teilte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn mit. In Schleswig-Holstein gibt es am Mittag eine Kundgebung in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg. Anschließend ist laut Veranstalter eine Demo am Fliegerhorst geplant. Die Ostermarschierer fordern vor allem ein Ende der Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen.

