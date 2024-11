Stand: 27.11.2024 16:24 Uhr Notlandung von Kleinflugzeug in Altenholz

Ein Kleinflugzeug ist am Dienstag bei Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) notgelandet. Laut Polizei war die Maschine gegen 14.40 Uhr vom Flugplatz Kiel-Altenholz gestartet. An Bord waren eine Fluglehrerin und ein Flugschüler. Kurz nach dem Start seien technische Probleme aufgetreten. Die Pilotin ist mit der Maschine auf einer Wiese notgelandet. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Das Flugzeug sei inzwischen wieder flugfähig, ob es von der Wiese starten kann oder geborgen werden muss, sei unklar, so ein Feuerwehrsprecher.

