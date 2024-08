Stand: 02.08.2024 17:05 Uhr Northvolt: Agentur für Arbeit will bei Stellenbesetzung helfen

Die Agentur für Arbeit in Heide (Kreis Dithmarschen) will in Kürze ein Northvolt-Projektteam einrichten. Hintergrund ist der Bau der Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens bei Heide. Northvolt will 3.000 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Auch wenn einige Spezialisten für die Hightech-Firma voraussichtlich nicht aus Deutschland kommen werden, werde ein großer Teil der Mitarbeitenden aus Schleswig-Holstein kommen, sagte der neue Leiter der Heider Agentur für Arbeit, Martin Lieneke.

Man sei bereits in engem Austausch mit Northvolt und wolle das Unternehmen mit dem neuen Projektteam bei der Besetzung der offenen Stellen unterstützen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen