Stand: 03.02.2025 15:18 Uhr Norderstedt: Tatverdächtiger nach Überfall in Untersuchungshaft

Nach einem Raubüberfall auf einen 79-Jährigen in Norderstedt (Kreis Segeberg) sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Laut Polizei soll der 24-Jährige am 20. Januar gemeinsam mit einem noch unbekannten zweiten Täter an der Tür des Seniors geklingelt und dem Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Daraufhin wurden dem Opfer die Augen mit Panzertape zugeklebt. Laut Polizei soll ein Täter den am Boden liegenden Mann getreten und geschlagen haben. Die Täter entkamen mit Bargeld und dem Auto des Opfers. Der Schaden werde auf über 20.000 Euro geschätzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Kreis Segeberg