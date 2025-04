Stand: 29.04.2025 11:27 Uhr Norderstedt: Flüchtiger Gewalttäter bei Verkehrskontrolle verhaftet

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Polizei einen verurteilten Gewalttäter bei einer Verkehrskontrolle verhaftet. Bei der Zufallskontrolle fiel auf, dass der Mann keinen Führerschein hatte und unter Alkoholeinfluss stand. Er gab zunächst eine falsche Identität an. Wie sich im Zuge der Überprüfung herausstellte, war der 42-Jährige 2021 in Griechenland wegen eines Gewaltverbrechens verurteilt worden und wurde seitdem international gesucht. Er wurde von der Polizei in die JVA Neumünster gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft prüft nun, ob der Mann ausgeliefert wird.

