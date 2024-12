Stand: 11.12.2024 09:31 Uhr Niebüll: Tatverdächtigen nach Raub auf Tankstelle ermittelt

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen 17-Jährigen aus dem Bereich Niebüll (Kreis Nordfriesland) festgenommen. Er steht im Verdacht, am Abend des 29. Novembers in der Gather Landstraße in Niebüll bewaffnet eine Tankstelle überfallen zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland