Stand: 04.03.2024 10:16 Uhr Neumünster: spontane Warnstreiks im Busverkehr erwartet

Im kommunalen Busverkehr in Neumünster drohen in dieser Woche spontane Warnstreiks. Die Gewerkschaft ver.di spricht von weiteren unangekündigten Warnstreiks der Busfahrerinnen und Busfahrer. Grund ist nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers, dass die Stadtwerke während des Warnstreiks am Wochenende einen Notverkehr eingerichtet und somit Streikbruch begangen hätten. Ver.di will die Aktionen kurzfristig bekanntgeben. Von mehreren Stunden bis mehreren Tagen sei von heute an alles möglich. Die Stadtwerke Neumünster haben dafür kein Verständnis. Eine Sprecherin sagte, der Notverkehr am Wochenende sei aus Verantwortung gegenüber der Stadt und den Bewohnerinnen und Bewohnern eingerichtet worden. Grundsätzlich sei man weiterhin zu Gesprächen mit der Gewerkschaft bereit, um eine friedliche Lösung zu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2024 | 08:30 Uhr