Busfahrer streiken spontan in Neumünster Stand: 07.03.2024 08:11 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat den kommunalen Busverkehr in Neumünster zu einem unangekündigten Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft zieht künftig noch drastischere Maßnahmen in Erwägung.

Wer heute Morgen in Neumünster mit dem Bus zur Arbeit oder Schule fahren will, muss Alternativen suchen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem unangekündigten Warnstreik im kommunalen Busverkehr aufgerufen. Nach Angaben des Busbetreibers Stadtwerke Neumünster (SWN) läuft der Streik seit 6 Uhr.

Laut ver.di ist der Streik eine Reaktion auf einen Notfahrplan, den die Stadtwerke am vergangenen Wochenende eingerichtet hatten. Aus Sicht der Gewerkschaft handelte es sich dabei um einen Streikbruch, sagte verdi.-Sprecher Frank Schischefsky.

Maßnahmen könnten noch heftiger werden

"Der heutige eintägige Warnstreik ist eine letzte Warnung an die SWN", teilt ver.di am Morgen mit. Weiter meint die Gewerkschaft, für "Pseudonotfahrpläne" gebe es keinen Grund - schließlich gehe es ja nicht um Leib und Leben. Auf erneute Notfahrpläne werde man erneut wochentags unangekündigt und flexibel streiken.

Die Maßnahmen können laut Gewerkschaft auch auf andere Betriebe im Land ausgeweitet werden. Außerdem ziehe man in Betracht, Busse spontan und während des laufenden Geschäftsbetriebes am Straßenrand und an Bushaltestellen stehen zu lassen.

SWN richtet Notfahrplan für den Schülerverkehr ein

Als ver.di Anfang der Woche vor Spontanstreiks in Neumünster warnte, reagierten die Stadtwerke mit Unverständnis. Eine Sprecherin sagte, der Notverkehr am Wochenende sei aus Verantwortung gegenüber der Stadt und den Bewohnerinnen und Bewohnern eingerichtet worden. Grundsätzlich sei man weiterhin zu Gesprächen mit der Gewerkschaft bereit, um eine friedliche Lösung zu finden.

Zum heutigen Warnstreik hat sich das Unternehmen bislang nicht geäußert. Man versuche, den Schülerverkehr so weit wie möglich aufrechtzuerhalten - ein Notfahrplan wurde eingerichtet.

