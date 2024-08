Stand: 20.08.2024 15:08 Uhr Neues Zentrum für Menschen mit Behinderungen am UKSH Lübeck

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) am Campus in Lübeck erhält ein Medizinisches Zentrum für Menschen mit Behinderungen. Damit will das UKSH die Versorgung von erwachsenen Patienten mit geistiger oder schwerer Mehrfachbehinderung verbessern. In dem neuen Zentrum sollen verschiedene Fachbereiche bei Diagnose und Therapie eng zusammenarbeiten. Das Land Schleswig-Holstein unterstützt den Aufbau mit 500.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Menschen mit Behinderung