Neues Pferdesportzentrum auf Fehmarn eröffnet

Der Fehmarnsche Ringreiterverein hat in Landkirchen auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) sein neues Reitsportzentrum eröffnet. Rund 6,4 Millionen Euro wurden investiert, 1,5 Millionen davon stammen aus dem IMPULS-Förderprogramm des Landes Schleswig-Holstein. Die Anlage umfasst zwei Reithallen, Außenplätze, eine Event-Arena und moderne Infrastruktur. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sprach von einem wichtigen Impuls für den Reitsport im Norden. Am 1. Mai findet ein Tag der offenen Tür statt, am Wochenende folgt das erste Turnier.

