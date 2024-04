Stand: 24.04.2024 13:53 Uhr Grundstein gelegt: NDR zieht 2026/27 in Kieler Wissenschaftspark

Im Kieler Wissenschaftspark ist heute der Grundstein für ein neues Büro- und Medienhaus gelegt worden. In das Gebäude zieht bald auch das NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Mieter ein. Etwa 7.500 Quadratmeter Fläche werden an den NDR vermietet. NDR Intendant Joachim Knuth sprach von einem Meilenstein für die regionale Berichterstattung: "Der neue Standort bietet uns neue Möglichkeiten moderner und crossmedialer Zusammenarbeit, die zu einer noch besseren Vernetzung unserer Programme im Radio, im Fernsehen und im Digitalen führen", sagte er. "Nach 60 Jahren an der Kieler Förde zieht das LFH jetzt erstmals in ein angemietetes Gebäude. Dadurch sparen wir hohe Investitions- und Unterhaltskosten." Produktions- und Sendestart aus dem neuen Haus ist für den Jahreswechsel 2026/27 geplant.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2024 | 14:00 Uhr