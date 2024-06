Stand: 07.06.2024 09:25 Uhr Neuer Ladepark für E-Autos an A23 bei Heide geplant

Nahe der Autobahnabfahrt Heide-Süd (Kreis Dithmarschen) soll in den kommenden Wochen ein Schnell-Ladepark für E-Fahrzeuge entstehen. Das Unternehmen BeBa Energie will in Hemmingstedt acht Ladesäulen mit einer Gesamtladeleistung von 400 Kilowatt errichten, an denen die Fahrzeuge in 15 bis 45 Minuten aufgeladen werden können. Damit erhöhe man in unmittelbarer Nähe zu A23 die Versorgungssicherheit in Sachen Elektro-Mobilität, sagte BeBa-Geschäftsführer Bernd Bartels.

Der Strom für den Schnell-Ladepark soll aus einer Solar-Anlage kommen. Dafür investiert die Firma 2,2 Millionen Euro. "Wenn es gut läuft, planen wir weitere Schnelllade-Stationen und wir können diese erste Station bei Bedarf auch erweitern", erklärt Bartels. Als Projektmanager unterstützt seit dieser Woche auch der ehemalige Dithmarscher Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) das Unternehmen.

