Neue Seebrücke in Haffkrug eröffnet Stand: 28.09.2024 16:17 Uhr Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Seebrücke in Haffkrug fertig. Am Sonnabend wurde sie feierlich eröffnet. Ihr Bau hat länger gedauert als erhofft - und wurde mit fast 19 Millionen Euro teurer als geplant.

In Haffkrug (Kreis Ostholstein) an der Ostsee ist die neue, 220 Meter lange Seebrücke am Sonnabendmittag offiziell eröffnet worden. Auch Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) war vor Ort. Anderthalb Jahre war an ihr gebaut worden. Wegen Lieferengpässen, Verschiebungen und explodierender Materialpreise stiegen die Baukosten immer weiter, auf am Ende knapp 19 Millionen Euro. 85 Prozent davon werden vom Land gefördert.

Teile der Seebrücke für Veranstaltungen nutzbar

Auf der neuen Seebrücke kann nicht nur flaniert und die Aussicht auf die Ostsee genossen werden, es gibt auch ein Sonnendeck mit festen Liegen und Bänken. In der Mitte steht ein Häuschen für Hochzeiten und andere Veranstaltungen. Auch gibt es Anlegeplätze für Sportboote und Ausflugsschiffe.

Seebrücken gehören zu Wahrzeichen im Norden

Die Seebrücken an der Ostsee gehören zu den Wahrzeichen Schleswig-Holsteins. Jüngst war die Seebrücke im nicht weit entfernten Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) eröffnet worden. Auch dort mussten die Menschen lange auf ein neues Bauwerk warten. Immer wieder hatten stürmisches Wetter, Lieferengpässe und zuletzt eine Havarie für Verzögerungen beim Bau gesorgt.

