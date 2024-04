Stand: 11.04.2024 09:58 Uhr Neue Mittelbrücke auf Föhr soll im Juli fertig werden

Die Bauarbeiten an der neuen Mittelbrücke auf Föhr (Kreis Nordfriesland) liegen voll im Plan. Jeden Tag könne man sehen, wie die Brücke weiter wachse, so Wyks Bürgermeister Uli Hess (CDU). Zurzeit werde an der Plattform auf der Badeebene und an der Barrierefreiheit der Brücke gearbeitet. Die Brücke soll in der Hochsaison im Juli fertig sein. Ein Projekt, das für die Insel Föhr und seinen Tourismus wichtig ist, sagte Hess: "Ich glaube, das ist ein Leuchtturmprojekt an der Westküste." Das zehn Millionen Euro teure Projekt wird zu 90 Prozent aus Mitteln des Landes gefördert.

