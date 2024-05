Stand: 31.05.2024 10:32 Uhr Neue Leiterin für Kreismuseum Prinzesshof

Das Steinburger Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat eine neue Leiterin. Esther Wrobbel übernimmt am Sonnabend ihre neue Aufgabe. Die 32-Jährige aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hatte bereits als Volontärin im Museum gearbeitet. Zuvor hatte sie Kultur-Anthropologie in Hamburg studiert und als wissenschaftliche Angestellte gearbeitet. Die neue Leiterin möchte vor allem die Museumspädagogik ausbauen. Die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten spiele eine ganz große Rolle, damit das Kreismuseum auch als außerschulischer Lernort wahrgenommen werde, so Wrobbel. Dazu sollen Feierabend-Führungen kommen, um das Kreismuseum auch für Berufstätige wieder attraktiver zu machen. Nach fünf Jahren Pause soll am 8. Juni auch wieder ein Sommerfest stattfinden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 08:30 Uhr