Nationalpark Ostsee: CDU unter Druck Stand: 07.09.2023 19:30 Uhr Giftstoffe im Wasser, Munitionsreste am Meeresgrund, Arten sterben aus: Der Ostsee geht es schlecht. Die Landesregierung erwägt, hier einen Nationalpark einzurichten. In der Debatte erhöht sich der Druck auf Ministerpräsident Daniel Günther - unter anderem von Mitgliedern aus seiner eigenen Partei.

von Friederike Hoppe

Auf die Diskussionen der schleswig-holsteinischen Landesregierung einen Nationalpark an der Küste zu errichten, reagieren mehrere CDU-Kreisverbände mit Abwehr. Die CDU-Kreisverbände in Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Flensburg und Ostholstein bereiten einen Antrag gegen den Nationalpark vor. Die Kreise liegen an der Ostseeküste und wären unmittelbar betroffen von einem Nationalpark.

In dem Antrag fordern die Kreisverbände einen "besseren Schutz der Ostsee" und wollen stattdessen Maßnahmen vorstellen, die unter anderem mit Landwirtschaft, Fischerei, Tourismus und Wassersport abgestimmt sind. Zum nächsten CDU-Landesparteitag am 5. Oktober soll der Antrag vorliegen.

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unser Antrag eine breite Zustimmung auf dem Parteitag erfahren wird", sagt Sebastian Schmidt, CDU-Kreisvorsitzender in Ostholstein. Er organisiert innerhalb der CDU den Widerstand gegen den möglichen Nationalpark Ostsee. "Seitdem steht mein Telefon nicht mehr still", sagt Schmidt.

Kreisverbände, Landesverband, Junge Union: Abwehr gegen Nationalpark Ostsee

Ein Nationalpark sei aus seiner Sicht nicht das richtige Instrument. "Der Nationalpark Ostsee ist bei der Bevölkerung jetzt schon so negativ verankert, dass es mit den Menschen nicht mehr gelingen kann", so Schmidt. Ein ähnliches Bild ergibt sich innerhalb der schleswig-holsteinischen CDU: Schmidt ist im Gespräch mit anderen Kreisverbänden, mit dem Landesverband und mit der Jungen Union. Sie alle sind nach seinen Angaben gegen den Nationalpark Ostsee. Die Jugendorganisation Junge Union nennt das Vorhaben ein "grünes Prestigeprojekt" und spricht sich einstimmig dagegen aus.

Als Ministerpräsident Daniel Günther sich Ende August mit Vertretern aus Kommunalpolitik, Tourismus und Verwaltung auf Fehmarn traf um über den Nationalpark Ostsee zu sprechen, wurde er von vielen Gegnern und lautstarken Protesten empfangen. Mehrere Hundert Demonstrierende protestierten gegen die Pläne zum Nationalpark Ostsee.

"Es war sehr wichtig, dass Daniel Günther auf Fehmarn war und mit den Betroffenen gesprochen hat", sagt Schmidt. "Die Position ist eindeutig: Die Menschen wollen keinen Nationalpark Ostsee und gleichzeitig wollen sie besseren Ostseeschutz."

Dilemma für Günther

Ein Nationalpark Ostsee "könnte viele Vorteile für den Meeresnaturschutz, den Tourismus, die regionale Wirtschaft und die Anwohnerinnen und Anwohner" bedeuten, heißt es im Koalitionsvertrag zwischen CDU und den Grünen. Diese Idee werde diskutiert und soll Mitte der Legislaturperiode entschieden werden.

Ein Dilemma für den Ministerpräsident, zwischen seiner Parteibasis auf der einen Seite und dem Wunschprojekt des grünen Koalitionspartners auf der anderen Seite. Ein eindeutiges Urteil sei noch nicht gefallen, argumentiert Günther. Die Position der schleswig-holsteinischen CDU erhöht weiter den Druck auf die Diskussionen um den möglichen Nationalpark Ostsee.

