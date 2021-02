Stand: 23.04.2020 14:25 Uhr Nathalie M.: Prozess wegen Totschlags hat begonnen

Der Prozess gegen den Mann, der im vergangenen Sommer Nathalie M. aus Stadum (Kreis Nordfriesland) getötet haben soll, hat begonnen. Der 47-Jährige ist am Landgericht Flensburg wegen Totschlags angeklagt. Drei Justizbeamte brachten den Angeklagten in Handschellen in den Saal. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der Anwalt der Nebenklage, der unter anderem Nathalies Mutter vertritt, ist sich trotzdem sicher: "Die Beweisaufnahme wird seine Täterschaft belegen. Und am Ende wird er auch verurteilt werden."

VIDEO: Mordprozess im Fall Nathalie M. beginnt (3 Min)

Über Sex-Datingportal kennengelernt

Der Angeklagte soll Nathalie über ein Sex-Datingportal im Internet, auf der sie sich prostituiert haben soll, kennengelernt und im August vergangenen Jahres umgebracht haben. Am Donnerstag sagte Nathalies Lebenspartner als Zeuge aus. Dass sie ihre Dienste dort angeboten habe, habe er nicht gewusst. Außerdem wurde eine Schulkameradin gehört. Sie war die Letzte aus dem Bekanntenkreis, die Nathalie lebend gesehen hat. In der nächsten Woche soll es unter anderem um die Ermittlungen zu dem Gewaltverbrechen gehen.

Tathergang und Motiv bislang nicht bekannt

Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte im August 2019 mit der jungen Frau zu einem abgelegenen Waldweg in Schafflund gefahren. Dort soll er die 23-Jährige getötet haben. Passanten fanden die Leiche der Frau wenige Wochen nach ihrem Verschwinden. Seit Ende August sitzt der 47-Jährige in Untersuchungshaft. Zum Tathergang sowie zu einem möglichen Motiv des Angeklagten ist bislang nichts Näheres bekannt.

Prozessbeginn in Schleswig statt in Flensburg

Verhandelt wurde am Donnerstag in den größeren Räumlichkeiten des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig - anstatt am Landgericht in Flensburg. Dadurch kann der derzeit geltende Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen allen Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit eingehalten werden. Außerdem trugen unter anderem Richter, Anwälte und die Staatsanwältin einen Mund-Nasen-Schutz. Ein Urteil wird für Ende Mai erwartet.

