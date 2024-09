Stand: 23.09.2024 15:28 Uhr Nächtliche Sperrungen auf der A23 im Kreis Steinburg

Aufgrund abgesackter Betonplatten muss die A23 zwischen den Anschlussstellen Hohenfelde und Itzehoe-Süd (Kreis Steinburg) in beide Richtungen an fünf Tagen im September gesperrt werden. Von Montagabend bis Sonnabend, den 28. September, sind die Fahrbahnen jeweils nachts von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens für den Verkehr nicht befahrbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Umleitung erfolgt über die U131 über Steinburg, Neuenbrook-Dägeling und Itzehoe Süd wieder auf die A23, sowie in umgekehrter Reihenfolge. Nach dem Aushärten des Betons und dem Abbau der Baustelleneinrichtung soll der Verkehr vor dem morgendlichen Berufsverkehr jeweils wieder freigegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A23 Straßenbau Kreis Steinburg